Familia Lamborghini e gata de NUNTA! "Rebela" Elettra a imbracat rochia de MIREASA. Oare isi pierde si numele?

Italianca Elettra Lamborghini (26 de ani), nimeni alta decat nepoata celebrului producator de masini luxoase Ferruccio Lamborghini, e pe ultima suta de metri a pregatirilor de nunta.

Cu o personalitate aparte fata de predecesorii sai, bruneta cu ochii verzi si-a creat o imagine de diva total lipsita de inhibitii. Construindu-si o cariera in showbiz si in muzica, ea a fost comparata in italia cu frantuzoaica Paris Hilton, o alta faimoasa mostenitoare.

De altfel, in totala contradictie cu brandul de lux pe care il reprezinta, focoasa Elettra si-a castigat supranumele de "regina a twerking-ului", asta datorita calitatilor sale in stilul de dans care presupune miscari energice ale posteriorului, asa cum se poate vedea mai jos.

In materie de barbati, Elettra Lamborghini s-a declarat in dese randuri o femeie extrem de pretentioasa. "Sunt de moda veche, vreau pe cineva care sa ma curteze, sa-mi deschida usa si sa-mi ofere trandafiri. Pe scurt, un gentleman, ca si tatal meu", a spus ea intr-un interviu. In cele din urma, cochetand cu lumea muzicii, a avut ocazia sa-l cunoasca pe DJ-ul olandez Afrojack (32 de ani), de care s-a indragostit iremediabil.

Cei doi au o relatie de doi ani de zile, care a evoluat insa rapid, Afrojack cerand-o in casatorie pe Elettra in decembrie 2019, mai exact in ziua de Craciun. Pandemia cu coronavirus le-a incurcat putin planurile de nunta, care se va produce cel mai devreme in toamna. Pana atunci, mostenitoarea imperiului Lamborghini a facut un pas mare in fata, reusind sa-si gaseasca rochia de mireasa cu care va impresiona planeta. Ramane de vazut daca Elettra isi va pastra numele cu care s-a consacrat sau va deveni doamna Afrojack, pseudonimul iubitului olandez Nick van de Wall.