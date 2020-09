Dora de la Miss Univers a dat 120 000 de euro pentru a avea cea mai ingusta talie din lume! Cum arata acum

E obsedata sa arate cat mai bine!

Dora Rodriguez, fosta concurenta la Miss Univers, a cheltuit 120 000 de euro pentru o interventie chirurgicala neobisnuita. Cerinta fetei catre doctorul care a operat-o: sa-i faca cea mai ingusta talie din lume!

"In ultimele luni, am cheltuit peste 120 000 de euro pe operatii. Sa-mi scot coastele nu e inca in planul meu, dar cum imi doresc sa am cea mai ingusta talie din lume, ma pot gandi si la asta", a spus Dora.

Tanara si-a aratat noile forme intr-o sedinta foto pentru Harper's Bazaar.

Dupa ce si-a marit sanii si si-a 'ajustat' talia, Dora crede ca are un corp perfect: "Imi place foarte mult cum arat. Cred ca merita sa te operezi pentru a obtinue un anumit efect! Sunt foarte fericita. Aveam 80 de centimetri de solduri, acum am doar 60. Au fost mai multe interventii, nu doar una". Daca va alege sa-si scoata coaste, fata va mai adauga 10 000 de euro la suma investita in noul sau corp.