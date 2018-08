Doi dintre agresorii tinerei jandarm, retinuti! Reactia liderului galeriei FCSB: "Nu ii cunoastem, nu stim cine sunt!" Din ce galerie ar face parte de fapt

Doi dintre agresorii tinerei jandarm din Piata Victoriei au fost retinuti.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

UPDATE: "Cele 2 persoane care au participat la evenimentele violente din Piata Victoriei nu fac parte din PRA. Nu ii cunoastem si nu stim cine sunt", sustine unul dintre liderii PRA pentru www.sport.ro.

Potrivit gsp.ro, cei doi ar fi de fapt membri ai galeriei CSA Steaua.

In seara zilei de 10 august, la protestele din Piata Victoriei, doi jandarmi au fost prinsi in mijlocul multimii si batuti cu bestialitate. In urma acestui incident, cel mai mult a avut de suferit o femeie jandarm in varsta de 23 de ani care a fost transportata de urgenta la spital.

Doi dintre cei care au lovit-o pe tanara au fost retinuti. Agresorii, ambii din Bucuresti, vor fi prezentati astazi cu propunere de arestare preventiva. Potrivit Adevarul, cei doi ar face parte din galeria echipei de fotbal FCSB. Pe numele celor doi au fost emise ordonante de retinere pentru infractiunile de ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice.