Dezvaluirile COMPLETE ale Miei Khalifa! Toata lumea credea ca a castigat MILIOANE din filmele pentru adulti. Cat a luat, de fapt, pentru filmele din care o cunosc milioane de barbati

Mia incearca sa-si uite trecutul.

Retrasa din lumea filmelor pentru adulti in 2015, Mia Khalifa (26 de ani) isi face echipa. La PROPRIU! Modelul si-a intrebat fanii intr-o postare pe Twitter cine e gata sa intre in echipa alaturi de ea. Mia isi deschide o afacere serioasa. Si-a cumparat domeniu de net si va posta pe site-ul ei continut exclusiv pe care spera sa-l vanda.

NTWK.COM e portalul unde Mia promite ca-si va zapaci fanii cu continut exclusiv.

"Tot ce se intampla in spatele scenei va fi acolo, pe site. Niciodata nu veti gasi un continut asa detaliat despre viata mea nicaieri in alta parte. Continut 'super si extrem de proaspat', doua sedinte foto pe saptamana si multe surprize - vrea Mia sa le ofere urmaritorilor care-i acceseaza site-ul.

Mare suporter de fotbal, Khalifa a fost la mai multe meciuri de-ale lui West Ham in ultimii ani. Mia a fost si comentator sportiv pentru mai multe evenimente. Anul trecut, libaneza a dezvaluit cati bani a castigat din filmele pentru adulti.

"Am auzit da am facut milioane si milioane din filme pentru adulti. Nimic n-ar putea fi mai departe de realitate. Am castigat in jur de 12 000 de dolari pentru toata perioada petrecuta in industrie", a dezvaluit Mia.