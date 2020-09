Dezvaluiri INCREDIBILE despre El Chapo! Cati copii are seful celui mai mare cartel de droguri din lume si care este dependenta sa 

Fostul lider al cartelului Sinaloa a vorbit intr-un interviu nevazut pana acum cu criminalista Monica Ramirez Cano inainte sa fie extradat in Statele Unite.

In interviu, El Chapo, sau Joaquin Guzman a dezvaluit ca are 23 de copii, admitand ca singura 'dependenta' pe care a avut-o au fost femeile. Fostul lider a fost casatorit de 4 ani.

Intrebat de criminalista care sunt lucrurile de care este dependent, El Chapo a raspuns sincer: "Nu am nicio dependenta, femeile sunt!"

Dupa intalnirile sale cu El Chapo, Monica Ramirez a vorbit despre cum este fostul lider al cartierului Sinaloa.

"Este o persoana respectuoasa, foarte atent la maniere, cordial, de treaba, extrem de rezervat, insa atunci cand reusesti sa ii castigi increderea poti vorbi cu el intr-un mod extraordinar, care iti permite sa vezi cum opereaza mintea lui.

Nu este un psihopat. Are trasaturi de psihopat si narcisiste care sunt reflectate in nevoia de a fi admirat, sa se simta unic si special. Are o capacitate strategica importanta. Stie pe cine sa puna la locul potrivit, pe cine sa scoata si cum sa isi miste piesele, ca intr-un joc de sah", a spus femeia.