Detalii incredibile din procesul lui "El Chapo"! Cine ar fi adevaratul lider al celei mai temute grupari a momentului: dezvaluirile facute in instanta

Ies la iveala detalii incredibile din procesul lui El Chapo.

Avocatii lui Joaquin "El Chapo" Guzman, unul dintre cei mai duri mafioti din lume, incearca sa-l scape prezentand un scenariu diferit fata de ceea ce toata lumea stia pana acum.

Conform celor de la SkyNews, avocatii mexicanului sustin ca "El Chapo" nu ar fi adevaratul lider al gruparii Sinaloa, ci doar unul dintre "locotenentii" vizibili ai adevaratului sef. Potrivit apararii lui "El Chapo", Ismael "El Mayo" Zambada ar fi liderul gruparii infractionale, iar Joaquin Guzman ar fi doar tapul ispasitor.



"E acuzat ca el ar fi liderul, in timp ce adevaratii lideri traiesc liberi in Mexic. In realitate, el nu conducea nimic. Mayo Zambada dicta", a declarat Jeffrey Lichtman, unul dintre avocatii lui El Chapo.