Detalii incredibile din inchisoarea in care e tinut El Chapo: avocatii lui au cerut DOPURI DE URECHI! Ce se intampla in celula in care sta 23 de ore pe zi

El Chapo acuza tratamentul la care este supus in inchisoarea de maxima securitate din sudul Manhattanului.

Intr-o scrisoare trimisa judecatorului Brian Cogan de avocatii lui Joaquin Guzman, acestia cer imbunatatirea conditiilor in care este tinut celebrul El Chapo. Acestia sustin starea de sanatate a clientului lor este afectata de aerul conditionat care il impiedica sa doarma, motiv pentru care El Chapo a cerut dopuri de urechi.

El Chapo este tinut intr-o celula de 5 metri pe 3 metri, fara ferestre, in care lumina este aprinsa permanent. Joaquin Guzman are voie sa iasa din acest spatiu doar o ora pe zi, dar nu in aer liber, ci intr-o celula mai mare. Faptul ca este tinut in aceste conditii lasa "cicatrici psihologice" asupra clientului lor, sustin avocatii lui El Chapo care cer conditii mai bune de detentie.

Pe langa dopurile de urechi, aparatorii lui El Chapo au cerut ca acesta sa poata sa se plimbe in aer liber cel putin 2 ore pe zi.