Decizie SOCANTA a dictatorului Lukasenko in Belarus! Stirea care face inconjurul lumii

Lukasenko e in continuare in lupta cu propriul sau popor!

Apele nu s-au linistit deloc in Belarus! Lukasenko a dispus sa nu se mai recunosca diplomele obtinute in strainatate, de unde studentii belarusi se intorc cu "creierul spalat".

Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a dat joi dispozitie guvernului de la Minsk sa nu mai recunoasca diplomele universitare ale studentilor belarusi care studiaza in strainatate, unde acestia sunt supusi unei ''spalari a creierului'', relateaza agentia Belta, citata de EFE.

''Am instruit guvernul sa ia in perioada urmatoare masuri pentru a refuza recunoasterea diplomelor primite in strainatate'', a semnalat Lukasenko.

''Unii vor sa plece in strainatate. Polonezii, lituanienii si altii ii invita. Le vom da chiar maine biletul, sa plece !'', a adaugat el, dar imediat a avertizat ca 'daca doriti sa studiati acolo, trebui sa stiti ca veti fi supusi unei spalari a creierului, cum fac polonezii cu oamenii nostri care studiaza acolo si care vor fi trimisi aici ca o Coloana a Cincea''. ''Asta nu se va intampla'', a promis Lukasenko.

Potrivit website-ului TUT.by, mai multi profesori belarusi ar fi fost concediati pentru ca s-au alaturat grevei generale cerute de opozitie pentru a-l forta pe Lukasenko sa paraseasca puterea si ar exista de asemenea studenti exmatriculati din acelasi motiv.

Insa presedintele sustine in acest context ca ''o tema foarte importanta este securitatea studentilor''. ''Toti criticam acum studentii, dar trebuie sa intelegem ca ei sunt persoane normale, cu exceptia a 10 sau 15 agitatori. Toti am fost studenti si ne amintim ca atunci cand unul face ceva ceilalti il urmeaza de teama ca ar putea fi etichetati drept tradatori'', spune Lukasenko. ''Statul le da ocazia sa studieze. Dar, repet, trebuie sa garantam securitatea acelora care doresc sa studieze, si ei reprezinta 95%'', a insistat presedintele contestat de opozitie

Agerpres

