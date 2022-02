Dacă n-ar fi tragic, ar fi cu adevărat amuzant! Un tanc rusesc, furat, cu tractorul, de un fermier ucrainean

Putin a trimis armata rusă să invadeze Ucraina, pe 24 februarie, iar de atunci mai multe fapte de eroism ale ucrainenilor și-au croit drum către publicul din întreaga lume, prin intermediul rețelor de socializare.

„Fantoma Kievului” ar fi doborât peste zece avioane rusești în doar trei zile. Femeile ies pe stradă și le cer socoteală rușilor. Civilii fac scut uman în fața tancurilor în principalele puncte de conflict, ș.a.m.d.

Astăzi, pe rețelele de socializare a apărut un clip în care, potrivit internautului care l-a postat, un fermier ucrainean fură un tac rusesc și îl tractează cu tractorul.

„Dacă se confirmă, ar fi poate singura parte amuzantă a războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Astăzi, un fermier ucrainean a furat un tanc rusesc folosind tractorul de la fermă”, a scris cel care a postat clipul pe Twitter.

#nuclearwar

If confirmed, this could be the funniest part of Russia's war with Ukraine. Today, a Ukrainian farmer stole a Russian military track using his farm tractor. pic.twitter.com/QceM6qEfEc