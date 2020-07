Cum poti sa faci cel mai ravnit star al filmelor pentru adulti sa se indragosteasca de tine? Dezvaluirile complete ale tanarului pe care il invidiaza milioane de barbati

Lana Rhoades si Mike Majlak sunt impreuna din ianuarie, iar relatia lor merge mai bine ca niciodata.

Cea mai cautata actrita de pe site-urile de filme pentru adulti, Lana Rhoades s-a retras din industrie si isi dedica tot timpul liber iubitului sau, Mike Majlkak. Cei doi sunt impreuna din luna ianuarie.

Mike era fan infocat al Lanei, lucru pe care il stia si prietenul sau, Logan, cel care i-a facut o surpriza in timpul unui vlog si i-a facut cunostinta cu fosta starleta.

Vloggerul a dezvaluit toata intamplarea intr-o carte pe care a scris-o.

"Logan mi-a facut cunostinta cu Lana de ziua mea. Lana era pe locul 1 in topul celor mai cautate actrite de filme pentru adulti, desi s-a retras de 3 ani. Acum Lana este o femeie de afaceri de succes, si desi credeam ca este de 'neatins', ceea ce am descoperit dupa ce am cunoscut-o e ca este dulce, inteligenta, cu picioarele pe pamant, plina de ambitie si loiala", a scris Mike in cartea lui.