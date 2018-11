Cum au cheltuit sotiile traficantilor mexicani 2 MILIARDE de dolari. Dezvaluiri uluitoare

El Chapo a fost tradat de doi dintre oamenii sai de incredere.

Margarito si Pedro Flores sunt fratii gemeni care l-au tradat pe El Chapo. Autoritatile americane se bazeaza pe marturiile lor in procesul secolului de la New York. Cei doi frati au fost condamnati deja la cate 14 ani de inchisoare, iar cei doi urmeaza sa depuna marturie in procesul lui El Chapo. Sotiile lor au scris deja o carte in careu au dezvaluit luxul in care au trait din banii obtinuti de pe urma traficului de droguri.

In cartea Cartel Wives, aparuta in 2015, femeile au povestit cum au cheltuit 2 miliarde de dolari.

"Intre 2005 si 2008, sotii nostri au traficat 2 miliarde de dolari in Mexic. Aveam case pline de bani. Aveam pereti hidraulici ce se trageau ca in filmele cu James Bond, iar acolo erau milioane de dolari. Aveam o camera plina cu bani. Aveam 1-2 milioane de dolari aruncati prin camera, puteam sa luam oricand pentru cheltuiala. Aveam muncitori care lucrau in ture de cate 8 ore pentru a numara banii. Numarau milioane de dolari prin masini speciale. Erau bancnote mici, 5-10 dolari, bani adunati de pe strazi. Normal ca ne-am bucurat de ei. Aveam o viata buna. Eram raasfatate, mancam bine, calatoream, stateam cate o luna in vacanta pe plaja, ne traiam viata din plin. Dar in final am decis sa denuntam aceasta viata si sa revenim la normal, la o viata de iubire si familia, o viata simpla", au scris femeile.