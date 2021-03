Culturistul cunoscut de toata lumea dupa ce s-a casatorit cu o papusa gonflabila a facut anuntul! Ce s-a intamplat cu 'sotia' lui 

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Yuri Tolochko a socat pe toata lumea in urma cu cateva luni, cand s-a casatorit cu papusa lui gonflabila, pe care a numit-o Margo. Culturistul din Kazakhstan a organizat o intreaga ceremonie in momentul in care s-a casatorit cu papusa cu care se afla intr-o relatie de cativa ani.

Tolochko a decis sa divorteze de 'sotia' lui dupa cateva luni. Yuri a dezvaluit ca papusa s-a spart cu cateva zile inainte de Craciun, insa i-a gasit deja o inlocuitoare.

"Exista un motiv specific pentru divort, insa, nu sunt pregatit sa vorbesc despre asta. Din punct de vedere moral, imi este greu. Am investit mult timp si efort in relatie, m-am obisnuti cu ea, doi ani si jumatate din viata mea au fost conectati cu ea.

Imi este greu sa constientizez acum, ca nu o mai am, ma doare. Poate nu vor intelege multi, pentru unii e doar o papusa, insa m-am simtit bine cu ea", a spus Tolochko pentru Daily Star.