Cosmarul trait de un star admirat de milioane de oameni dupa ce a dezvaluit tot: "Mai bine muream decat sa fac asta! Sunt homosexual"

Australian Dan Palmer, unul dintre cei mai apreciati sportivi de la Antipozi, si-a dezvaluit drama prin care trece in viata privata.

In varsta de 32 de ani, jucatorul care are o selectie in echipa nationala de rugby a tarii sale, a facut un anunt surprinzator in urma cu o saptamana, dezvaluind faptul ca e homosexual. Sportivul a fost incurajat sa faca acest lucru pentru a servi ca exemplu, dar si pentru a scapa de problemele mentale cu care s-a confruntat si care l-au determinat la un moment dat sa apeleze la supradoze de medicamente.

De asemenea, in presa australiana, Dan Palmer si-a expus gandurile prin intermediul unui mesaj public: "Mi-as fi dorit sa dispar, sa-mi schimb numele si sa incep o viata noua. Nu exagerez atunci cand spun ca mai bine muream decat sa fac asta si sa recunosc ca sunt homosexual", sunt vorbele lui Palmer care au starnit numeroase reactii de sustinere, in special din lumea sportului.