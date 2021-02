Coreea de Nord iese la atac! Planul "razboinic" pus la cale de tara care nu crede in coronavirus

Liderul nord-corean Kim Jong-un s-ar afla in spatele unui atac cibernetic al Coreei de Nord asupra statelor occidentale.

O tara ermetica din toate punctele de vedere, Coreea de Nord e una dintre singurele natiuni din lume, alaturi de alte cateva insule din Pacific, in care pandemia cu coronavirus nu exista. Regimul condus de dictatorul Kim Jong-un a refuzat sa raporteze cazuri de Covid-19, dar se pare ca boala a ajuns si in acea parte "intunecata" a lumii.

Cel putin asta se poate desprinde din raporturile care arata ca nord-coreenii ar incerca sa fure informatiile vitale privind procesul de fabricare a vaccinurilor, atat de necesare pentru eradicarea pandemiei. Spionii din Coreea de Sud au fost cei care au aruncat pe piata aceasta informatie, sustinand ca "fratii" de la Nord au aruncat in lupta toate resursele tehnologice pentru a reusi sa pirateze modalitatea de dezvoltare a serurilor anti-Covid, cu scopul de a le reproduce apoi pe plan intern. "E vorba de un serviciu de informatii strain neidentificat", au precizat sud-coreenii.

In acest sens, merita mentionat faptul ca, timp de un an de zile, de la startul pandemiei, sotia dictatorului Kim Jong-un a disparut din spatiul public, cel mai probabil motiv fiind tocmai teama de coronavirus pe care liderii de la Phenian refuza s-o recunoasca.