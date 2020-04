Clipul vazut de milioane de oameni! Cum se DEZINFECTEAZA o scara de bloc in timpul pandemiei de corinavirus :))

Un videoclip in care oamenii dezinfecteaza o scara de bloc a devenit viral.

Un videoclip aparut pe retelele de socializare in care se dezinfecteaza o scara de bloc din Rusia, a facut inconjorul internetului. Pana in acest moment, Rusia a raportat 15.770 de cazuri de infectare cu coronavirus si 130 de decese, iar situatia se deterioreaza din ce in ce mai mult.

Как не нужно дезинфицировать общественные пространства pic.twitter.com/9S3UdQomSn — Лента.ру (@lentaruofficial) April 12, 2020

