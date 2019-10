Cine sunt cele 2 persoane care mai au voie sa il viziteze pe El Chapo in inchisoare, pentru tot restul vietii sale!

Mexicanul va sta in inchisoare toata viata.

El Chapo a primit inchisoare pe viata si va sta in penitenciarul din Colorado pentru tot restul vietii. La 62 de ani, acesta are un program foarte strict, dupa ce a fost gasit vinovat de crime, trafic de droguri si multe alte infractiuni.

Viata mexicanului va fi una foarte trista de acum inainte. Acesta nu va mai avea voie la vizite, si nu va mai avea contact decat cu gardienii care il pazesc in permanenta, insa nici cu acestia nu are voie sa vorbeasca.

Traficantul are voie sa se mai vada, pentru tot restul vietii, cu 3 persoane. Unul dintre ele este avocatul sau, cel care il poate vedea de cel mult 5 ori pe luna, iar celelalte doua persoane sunt fetele sale gemene, pe care le are cu actuala sotie, Emma.

In rest, El Chapo nu va mai putea vedea pe nimeni pentru tot restul vietii, avand in vedere ca are deja 62 de ani si starea sa de sanatate este deja foarte precara.