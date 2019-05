Cei 3 detinuti infricosatori alaturi de care El Chapo isi va petrece restul vietii. Vezi cum arata si ce au facut

El Chapo are sanse mari sa primeasca inchisoare pe viata.

Cel mai mare traficant din lume, El Chapo Guzman, isi astepata sentinta dupa ce a fost gasit vinovat de mai multe capete de acuzare, in procesul ce are loc in New York.

Acesta va fi transferat in penitenciarul din Florence, Colorado, ce a fost inaugurat in 1994. Acesta este denumit "Cavoul de ciment" pentru conditiile draconice in care sunt tinuti criminalii.

Penitenciarul gazduieste cativa dintre cei mai cunoscuti si mai periculosi criminali din SUA. Iata mai jos o lista cu cei mai periculosi 3 detinuti din penitenciar:

1. Zaccarias Moussaoui

Cetatean francez, teroristul este principalul creier al operatiunii din 2001, in care au fost daramate turnurile gemene. Acesta a omorat peste 3000 de oameni in atentate.

2. Theodore Kaczynski

Aproape 10 ani, acest geniu matematic, ce a fost admis la Harvard la doar 16 ani, a terorizat tara cu atentate teroriste. Acesta a fost prins in 1996 si de atunci este inchis in penitenciare de maxima siguranta.

3. Terry Nichols

Americanul este autorul atentatului terorist din 1996, care a omorat nu mai putin de 168 de persoane. Acesta a aruncat in aer o masina, fiind unul dintre cele mai mari atentate din istoria SUA.