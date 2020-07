Cea mai cautata actrita din filmele pentru adulti s-a dus sa-si cunoasca soacra! Ce reactie incredibila a avut femeia cand a aflat pe cine are in fata

Lana Rhoades s-a facut fata cuminte, la casa ei!

Retrasa din industria filmelor pentru adulti, Lana Rhoades a inceput o relatie cu vloggerul Mike Majlak din luna ianuarie, iar celor doi le merge mai bine ca niciodata.

Fosta actrita apare des in clipurile pe care Mike le posteaza pe YouTube, iar in cel mai recent dintre ele, cei doi au vizitat-o pe mama barbatului in Connecticut. In ultimul clip postat, Mike ii spune mamei lui cu ce se ocupa Lana in trecut.

Intrebata de fiul ei cum se simte stiind ca Lana este fosta actrita de filme pentru adulti, femeia a raspuns vehement: "Cui ii pasa? De unde stie ca nu am facut si eu asta? Oamenii fac lucruri, dar ei se schimba!"