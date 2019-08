Ce se intampla in orasul lui El Chapo, dupa condamnarea pe viata primita. Locuitorii din Sinaloa, "loviti" de noroc

El Chapo a fost condamnat pe viata in SUA.

Traficantul american a primit o lovitura grea luna trecuta, cand a fost condamnat la inchisoare pe viata plus 30 de ani. Acesta nu va mai vedea niciodata lumina zilei in libertate, urmand sa stea dupa gratii in SUA pana moare.

Liderul cartelului Sinaloa din provincia de unde provine, El Chapo a lasat un gol imens pe piata traficului de droguri, reteaua sa fiind pe pragul de a se dezmembra.

De altfel, in prima jumatate a lui 2019, Mexicul a inregistrat un record istoric in ceea ce priveste numarul de crime comise de traficantii de droguri, depasing pragul de 17.000. Asa inseamna o socanta suma de peste 100 de oameni omorati pe zi de traficantii de droguri!

In acelasi timp, in Sinaloa procentul de crime comise este in scadere continua. Spre deosebire de anii trecuti, in Sinaloa, in prima jumatate de an, sunt cu 25% mai putine crime comise de traficanti, o medie ce "trage in jos" media nationala. De altfel, de cand a intrat in inchisoare, El Chapo a ridicat o "mana neagra" de pe locuitorii orasului, oamenii nevinovati ucisi in razboiul drogurilor fiind din ce in ce mai mic.