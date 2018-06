Ce ii face acest crocodil legat la picioare, la ochi si la gura celui care ii da palme peste bot si il trage de nas!

Cum se razbuna crocodilul pe el. VIDEO GENIAL!

Un aligator a fost prins recent in Florida, iar imaginile au devenit virale dupa ce reptila a reusit sa isi ia revansa pe un barbat care s-a "jucat" cu el.

Aligatorul de peste 3 metri a fost legat la picioare, la gura si la ochi pentru a nu putea sa ii raneasca pe cei care il manevrau, insa a reusit sa il faca KO pe barbatul care l-a lovit cu palmele peste bot si l-a tras de nas inainte sa il urce in camioneta.

Reptila s-a intors deodata la 180 de grade si l-a lovit cu capul in gura pe barbatul care a cazut ca secerat la pamant, suferind un KO de zile mari.

In cele din urma, aligatorul a fost tras in masina cu o ranga, cei prezenti la fata locului fiind tematori sa il mai ridice in maini.

In cele din urma, aligatorul a fost tras in masina cu o ranga, cei prezenti la fata locului fiind tematori sa il mai ridice in maini.