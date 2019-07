Ce gest sfidator a facut un barbat pe care politia il urmareste de un an: "Poate asa aveti sanse sa ma prindeti" FOTO

Un barbat din Boston i-a sfidat public pe politistii care il urmaresc de mai bine de un an!

Stephen Murphy, un barbat in varsta de 33 de ani din Boston dat in urmarire pentru trafic de droguri, e nemultumit de poza folosita de politisti pe afisele de urmarire generala. El este anchetat pentru trafic de droguri, insa anul trecut nu s-a prezentat la audieri si a fost dat in urmarire generala.

Recent, barbatul a comentat la o postare a politiei in care se cereau detalii despre el. Stephen a atasat o poza recenta si i-a rugat pe politisti sa nu mai foloseasca o poza veche, in care era nedormit. "Daca mi-ati scrie numele corect si nu ati folosi cea mai proasta poza cu mine in care eram nedormit de trei nopti, poate ati avea o sansa sa ma prindeti. Uite aici o poza mai buna pentru voi", a postat barbatul, care a atasat si un selfie.

Stephen Murphy a fost in trecut model, a castigat premiul Mr. Bosoton si sustinea ca este mai aratos decat David Beckham.