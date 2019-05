Ce au in comun Donald Trump si Kim Jong Un? Tin cu aceeasi echipa de fotbal :) Pentru cine fac galerie printesa Kate sau Angela Merkel

Cine spunea ca politicienii nu sunt fanii celui mai popular sport din lume?

Donald Trump si Macron sunt fanii unor echipe de traditie din fotbalul european.

Berlusconi e mare fan Milan, dar asta nu mai este deloc o surpriza. Acesta a fost pana nu de mult conducatorul unuia dintre cele mai titrate echipe din fotbalul mondial. Surprizele vin atunci cand vorbim despre Angela Merkel, Francois Hollande si Donald Trump.

Te-ai intrebat vreodata ce au in comun Trump si Kim Jong Un? Ei bine afla ca amandoi sunt fanii celor de la Manchester United. Daca presedintii Americii si Coreei de Nord au ales o echipa de traditie, Merkel si Francois Hollande sustin echipe mai putin cunoscute. Merkel e mare fana Energie Cottbus, formatia pentru care a evoluat Laurentiu Reghecampf. Hollande tine cu echipa din orasul sau natal, Rouen, asta in ciuda faptului ca FC Rouen evoleaza in liga a 3-a din "hexagon".

Se anunta dueluri incinse in familia regala. Kate tine cu Chelsea, iar Printul William cu Aston Villa, asemenea fostului prim-ministru britanic David Cameron. Atat Regina Angliei cat si Barack Obama sunt mari fani West Ham, iar Emanuel Macron tine cu OM.

Care mai sunt preferintele fotbalistice in randul celor mai faimosi politicieni:

Tony Blair - Fost prim-ministru al Marii Britanii - Newcastle

Mariano Rajoy - Fost prim-ministru al Spaniei - Real Madrid

Mauricio Macri - Presedintele Argentinei - Boca Juniors

Alexis Tsipras - Prim-ministrul Greciei - Panathinaikos

Matteo Renzi - Prim-ministrul Italiei - Fiorentina

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei - Atletico Madrid