Ce a spus omul condamnat la moarte pentru uciderea unui preot, inainte sa fie executat in inchisoare!

Christopher Price a fost executat in Alabama, SUA.

Americanul Christopher Price a fost executat in penitenciarul din Alabama, SUA, dupa ce a ucis un preot. Crima a avut loc in 1991, iar barbatul a fost in asteptarea executiei de foarte multi ani!

Acesta l-a ucis pe preot chiar la el acasa, furandu-i apoi banii si bijuteriile din casa. Barbatul a mai avut un complice, insa acesta a primit "doar" inchisoare pe viata, dupa ce a depus marturie impotriva lui Price.

Inainte sa fie executatat, Price a cerut sa manance la ultima cina doua kilograme din inghetata sa preferata.

Acesta a fost apoi dus in sala de executie, unde i-a fost administrata o injectie letala. Intrebat daca are ceva de spus inainte sa fie executat, Price le-a spus celor din jur ca "o persoana este mai mult decat cea mai mare greseala din viata sa", parand ca ii pare rau de crima cu sange rece facuta in urma cu aproape 30 de ani.