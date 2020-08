BREAKING NEWS: Bill Gates a anuntat cand SE TERMINA pandemia de coronavirus! E declaratia pe care o astepta toata planeta! Cand putem spera ca vom spune adio virusului in Romania

Numele lui Bill Gates e unul dintre cele mai pronuntate dupa explozia numarului de infectari cu noul coronavirus.

O prezentare sustinuta de cofondatorul Microsoft acum 5 ani, in care descria in mare efectele izbucnirii unei pandemii, i-a facut pe fanii teoriilor conspirationiste sa-l acuze ca se afla in spatele nebuniei planetare declansate de COVID-19.

Gates a vorbit intr-un interviu acorda Wired despre modul in care vede el criza terminandu-se.

Gates se declara impresionat de inovatiile aparute in tratarea bolii, precum si de progresul facut de cercetatori in drumul spre un vaccin care sa poata fi folosit la scara larga. Gates spune ca pana la finalul lui 2021, coronavirusul ar putea deveni amintire pentru 'tarile bogate'. Avand in vedere ca Romania are in acest moment acces la majoritatea medicamentelor si a tehnicilor folosite si de tarile din Vest in tratarea COVID-19, se poate deduce ca si tara noastra o va termina cu boala care a alertat intreaba planeta intr-un an!

"Inovatiile in ceea ce priveste diagnosticarea, terapiile aplicate si vaccinurile impotriva bolii sunt destul de impresionante. Asta ma face sa cred ca, in lumea bogata, vom putea scapa de virus pana la sfarsitul lui 2021. In restul lumii, probabil ca vom reusi sa ne atingem obiectivul pana la finalul lui 2022", a spus Gates pentru Wired.

Peste 21,5 milioane de oameni au fost diagnosticati cu COVID-19 pana astazi la nivel mondial, iar peste 770 000 de oameni si-au pierdut viata din cauza virusului.