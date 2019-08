Bomba SEXY a lui Neymar a intrat cu Lamborghini in piscina: "Mi-a alunecat tocul de pe frana!" FOTO

Sarboaica Soraja Vucelic, fosta iubita a lui Neymar, a comis-o.

Soraja Vucelic e una din cele mai dorite femei din Serbia si fosta iubita a lui Neymar din perioada in care brazilianul juca la Barcelona. Aflata in Franta, Soraja a avut un mic accident in stabilimentul de lux in care era cazata.

"Cand tocurile aluneca de pe frana, iar Lamborghini ajunge in piscina", a scris Vucelic pe Instagram.

Bolidul de peste 200.000 de euro se afla langa piscina pentru o sedinta foto la care participa Soraja Vucelic, desemnata Playboy playmate in 2011.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO