Bolt, inca un RECORD! Cu cine si-a inselat iubita, aflata pe ultima suta de metri a sarcinii! Totul a iesit acum la iveala

Fostul sprinter jamaican Usain Bolt (33 de ani), cel mai rapid om din toate timpurile, a devenit de curand tata pentru prima oara, bucurie umbrita insa de dezvaluirile unui fotomodel britanic care pune la indoiala calitatile umane ale sportivului.

Shari Halliday e numele fetei de 22 de ani care pretinde ca Bolt i-a cerut in mod repetat poze in ipostaze intime, asta in ciuda faptului ca partenera oficiala a lui Usain, Kasi Bennett, se afla cu mai putin de 48 de ore inainte de a da nastere primului copil al cuplului.



Bolt are o relatie de 6 ani cu proaspata mamica, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa schimbe mesaje cu continut sexual cu o alta femeie. ”Esti HOT, jur, imi place”, i-ar fi spus jamaicanul lui Shari Halliday dupa ce a primit fotografiile respective.

In apararea sa, britanica sustine ca n-ar fi facut acest lucru daca ar fi stiut despre statutul conjugal al lui Usain Bolt. Totusi, fostul mare sportiv a anuntat inca din ianuarie ca partenera sa Kasi Bennett urmeaza sa nasca, astfel ca scuzele lui Shari nu prea stau in picioare.

In plus, se pare ca Usain Bolt si Shari Halliday se cunosc inca din vara anului trecut, iar la inceputul lui 2020 ar mai fi avut o escapada romantica.