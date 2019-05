Bancul zilei dupa finalul Game of Thrones :) "Griezmann a semnat cu Sevilla". FOTO

Game of Thrones, cel mai spectaculos serial de televiziune, s-a terminat dupa 8 sezoane!

Celebrul serial Game of Thrones a ajuns la final cu episodul 6 din sezonul 8. Au fost in total 71 de episoade care au tinut milioane de oameni cu sufletul la gura. In final s-a aflat cine a castigat marea batalie pentru regatul Westeros si ce s-a intamplat cu personaje indragite precum Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa Stark, Aria Stark sau Bran Stark.

Si fanii fotbalului au urmarit si s-au amuzat pe seama asemanarii dintre Tyrion, unul dintre personajele principale, si Antoine Griezmann, atacantul care se pregateste sa plece dupa 5 ani de la Atletico Madrid.

"Griezmann a semnat cu Sevilla!", e gluma zilei pe retelele de socializare. E o imagine cu actorul Peter Dinklage in vizita pe stadionul lui Sevilla, echipa pe care a ajuns s-o simpatizeze. "Tyrion" purta si un fular al echipei spaniole si urmarea ce se petrece pe teren din spatele bancii de rezerva.

Sunt si multe asemanari intre personajele din Game of Thrones si fotbalisti faimosi. Jon Snow seamana cu Gennaro Gattuso, Jaime Lannister cu Francesco Totti sau Andrea Pirlo cu "The Hound".