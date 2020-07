Au SOCAT internetul! Gemenele IDENTICE au pus la cale un plan DIABOLIC: vor sa ramana insarcinate cu acelasi barbat

Anna si Lucy DeCinque (34 de ani) sunt doua surori gemene care au devenit celebre pe internet.

Cele doua fete au devenit celebre pe internet din momentul in care au decis sa imparta acelasi barbat. Cu toate ca nu sunt perfect identice, ele se numesc 'cei mai identici gemeni din lume'.

Iubitul lor comun este Ben Byrne si recent au dezvaluit ca planuiesc sa ramana ambele insarcinate cu acesta, in acelasi timp.

Ele sunt foarte incantate de relatie pe care o au cu Ben si spun ca le trateaza intotdeauna in mod egal:

"Nu ne separa niciodata, ne iubeste asa cum suntem, nu conteaza obiceiurile noastre ciudate pentru el", au dezvaluit tinerele.

Invitate la o emisiune TV, Anna si Lucy au atras mai multe reactii negative. Fanii postului TV nu s-au putut abtine si au remarcat imediat diferentele dintre cele doua fete:

"Cu greu se pot numi cei mai identici gemeni din lume. Cinci minute la televizor si deja am vazut o multime de diferente", a spus unul dintre cei care au urmarit emisiunea.

Alti telespectatori au scos in evidenta nasul, care are o forma diferita la cele doua, dar si o alunita pe care Lucy o are pe obrazul drept.