Au aparut noi imagini din apartamentul in care mai multe modele s-au pozat dezbracate pe balcon! Cine erau fetele care risca sa intre la inchisoare

Mai multe tinere au fost arestate dupa ce s-au pozat dezbracate pe un balcon din Dubai.

Fetele au fost surprinse de oameni in timp ce se fotografiau, dezbracate, pe un balcon, in plina zi, lucru interzis in Emiratele Arabe. Imaginile au aparut pe retelele de socializare si au devenit rapid virale.

La scurt timp, au aparut si noi informatii legate de persoanele din fotografie, dar si imagini noi din apartamentul in care se aflau. Fetele sunt modele din Ucraina, Belarus si Moldova, anunta The Sun.

Din informatiile aparute, exista speculatii conform carora femeile ar fi fost de fapt implicate intr-o sedinta foto pentru un site pentru adulti.

In acelasi timp, un barbat de origine rusa a fost retinut si acuzat ca a organziat intregul eveniment. Media de varsta a celor 19 fete arestate este de 20 de ani. Tinerele risca pana la 6 luni de inchisoare.