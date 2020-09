ASTRONAUTA care vrea sa voteze din SPATIU cu orice pret: "Daca eu o pot face de-aici, atunci si oamenii pot vota de la sol!"

Importanta participarii la vot a fost evidentiata de americanca Kate Rubins, care se va afla in spatiu la data alegerilor prezidentiale din SUA.

Bataliile electorale se duc nu numai la noi, ci si peste Ocean, in Statele Unite, acolo unde americanii isi vor alege presedintele peste putin timp.

Intr-o interventie pentru Asociated Press, astronauta Kate Rubins a transmis un mesaj de forta, subliniind puterea pe care o au oamenii de a-si alege conducatorii. "S-a dat o lege in urma cu cativa ani, care le permite astronautilor sa voteze. Cred ca e important pentru fiecare sa voteze. Daca eu o pot face din spatiu, atunci si oamenii pot vota de la sol", a declarat femeia de 41 de ani.

In prezent, Kate Rubins se afla la Moscova, in Rusia, de unde la mijlocul lunii octombrie va fi lansata pe Statia Spatiala Internationala, la peste 300 de kilometri distanta de Pamant, in conditiile in care alegerile din SUA au loc la inceputul lunii noiembrie. De formalitatile de vot pentru astronautii aflati in misiune se ocupa oficialitatile din Texas, care trimit buletinele la statia spatiala printr-o "misiune de control", asa cum spun americanii.