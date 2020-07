Asta e nebunie curata! Politia a fost chemata de urgenta sa prinda o PANTERA libera in parc! Ce descoperire au facut oamenii legii cand au ajuns la fata locului

Cand au primit apelul la numarul de urgenta, s-au grabit sa intervina!

Politistii din Horsham, Marea Britanie, au crezut ca au de-a face cu o misiune speciala cand un telefon a semnalat prezenta unei pantere intr-un parc. S-au mobilizat forte impresionante, iar un echipaj a ajuns de urgenta in locul reclamat. Oamenii legii au inceput sa rada imediat cum au vazut despre ce era, de fapt, vorba: pantera era in libertate, numai ca era una de plus. :) Cel mai probabil, un copil a uitat-o agatata de banca.

