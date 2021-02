Asta e mai tare decat Casa de Papel! Care a fost primul furt dintr-o banca si ce mare greseala a facut hotul inainte sa fie prins! E uluitor cum si-a batut joc de bani

A reusit sa dea lovitura vietii, dar aruncat totul pe fereastra dupa numai cateva zile!

Pe 31 august 1798, suma uriasa pentru acele timpuri de 162 821 de dolari a fost furata din seifurile Bancii Pennsylvania. Fierarul Pat Lyon fost principalul suspect si si-a petrecut 3 luni in arest. Omul tocmai schimbase lacatele pentru doua seifuri din oras, inainte sa paraseasca zona. Politistii aveau scenariul perfect: credeau ca Lyon s-a intors sa se imbogateasca, in complicitate cu un angajat al bancii. Dupa perioada pe care a petrecut-o dupa gratii, fierarul a fost reabilitat. In locul sau a intrat Isaac Davis, care planuise totul cu un prieten si cu un portar de la banca. Cum a fost prins? Dupa o prostie de manual!

Davis a inceput sa depuna sume din banii pe care i-a furat chiar la banca pe care o jefuise si la alte institutii financiare din Philadelphia. Asa a atras atentia asupra sa. Luat la intrebari, Davis si-a recunoscut vina si a promis sa restituie intreaga suma furata. Guvernatorul din Pennsylvania i-a promis o gratiere in schimbul marturiei complete si a restituirii sumei. Astfel, Davis nu a petrecut nicio zi la inchisoare!

In ciuda confesiunii si a returnarii banilor, suspectul initial n-a fost eliberat imediat. Angajatii bancii au continuat sa-l banuiasca de implicare in jaf. Pana la urma, Lyon a fost eliberat si despagubit cu 12 000 de dolari pentru perioada in care a fost inchis.