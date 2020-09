O romanca a SOCAT Anglia! A lasat jobul de stewardesa pentru a face TRAFIC DE DROGURI! A fost condamnata la inchisoare: cu cate grame de cocaina a fost prinsa

O tanara romanca de 27 de ani a fost prinsa cu mai multe pachete de cocaina si a fost arsetata in Anglia.

Alexandra Dobre, o tanara de 27 de ani, a lucrat ca stewardesa in Anglia, cu sediul pe aeroportul Luton, insa pandemia de Covid-19 a lasat-o fara loc de munca.

Potrivit Daily Star, tanara a fost prinsa recent cu o cantitate de cocaina in poseta si a fost arestata.

Conform sursei citate, disperarea ca si-a pierdut locul de munca din cauza pandemiei a determinat-o pe Alexandra sa se angajeze pentru un barbat si sa livreze pachete cu cocaina. Politistii au prins-o si au gasit in posesia ei sase pachete cu cocaina. In apropierea locului unde Alexandra distribuia drogurile, politistii au gasit alte 81 de pungi de cocaina in dormitorul unui apartament. In total, au fost descoperite 19.4 grame de cocaina, cu o valoare de aproximativ 2000 - 2800 de euro, plus alti 500 de euro cash.

Alexandra a recunoscut ca distribuia marfa iliegala si a primit o condamnare de 28 de luni de inchisoare.

Paul Cliff, avocatul Alexandrei, a declarat: "A fost insotitoare de zbor timp de cativa ani, la diferite companii aeriene. A fost bine platita. Si-a pierdut slujba in primavara acestui an si si-a pierdut locul de cazare ca urmare a acestui fapt. Ea nu avea idee ce ar putea sa faca in continuare."

Avocatul a mai spus Alexandra a fost ademenita de un barbat care a pus-o sa distribuie droguri in schimbul unei chirii reduse a unui apartament.

"De la arestarea ei, el a disparut si nu a mai putut fi contactat", a spus Paul Cliff despre barbatul care a constrans-o pe Alexandra.

Judecatorul David Fletcher a spus ca tanara trebuie sa inteleaga ca ceea ce a facut era o 'crima':

"A fost o substanta de clasa A, consumul careia provoaca nenorocire. Ai fost o roata importanta a mecanismului de aprovizionare a acestui drog", i-a transmis judecatorul Alexandrei.