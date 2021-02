Asta e cea mai riscanta cerere in casatorie! Ce i se putea intampla femeii in ziua cea mare

Pe retelele de socializare s-a viralizat un videoclip cu una dintre cele mai ciudate propuneri in casatorie vazute vreodata.

Probabil ca orice femeie se asteapta sa primeasca mult doritul inel de logodna in cel mai inspirat si mai romantic mod cu putinta. Putine reprezentante ale sexului frumos si-ar imagina insa scena de mai jos, publicata de un barbat, pe numele sau Juan Arroyo, pe platforma TikTok, imagini care fac acum inconjurul lumii.

Dupa cum se poate vedea, respectivul inel a fost plasat chiar in mancarea favorita a femeii, un copanel de pui bine "condimentat". Glumind putin, bine ca viitoarea mireasa nu s-a grabit sa-si manance portia apetisanta, caz in care s-ar fi trezit cu inelul ingerat in propriul organism.