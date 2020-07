Arestati la domiciuliu! Doi tineri infectati cu Covid-19 s-au ales cu bratari de monitorizare: ce i-a fortat pe politisti sa ia aceasta decizie

Un cuplu din SUA a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, insa cei doi au refuzat sa semneze un ordin de carantina.

Elizabeth si Isaia Linscott au fost plasati sub arest la domiciliu, dupa ce acestia au refuzat sa semneze un ordin de carantina. Cei doi au fost depistati pozitiv pentru Covid-19 si politia a fost nevoita sa le puna bratari de monitorizare la picior pentru a vedea daca respecta regulile de carantina.

Totul s-a petrecut in Kentucky, SUA, unde regulile impun celor infectati sa stea in carantina acasa si sa contacteze autoritatile daca starea lor de sanatate se inrautateste.

Cuplul nu a fost de acord sa semneze ordinul de carantina asa ca au fost arestati la domiciliu.

Opt politisti s-au deplasat la locuinta celor doi pentru a le monta bratarile de monitorizare:

"Opinia mea a fost ca daca trebuie sa merg la spital, nu o sa astept sa obtin aprobarea pentru a merge. Am deschis usa si au fost opt persoane. Cinci masini de politie. Ce naiba se intampla?

Nu am jefuit un magazin, nu am furat ceva, nu am lovit si am fugit. Nu am facut nimic rau", s-a plans tanara dupa cele intamplate, potrivit Mirror.