Anamaria Prodan (49 ani) și Laurențiu Reghecampf (46 ani) se află în plin proces de divorț. Cei doi vor să pună capăt unui mariaj de 14 ani, în urma căruia impresarul FIFA îi reproșează fostului partener că a fost infidel în timpul relației.

Până la pronunțarea sentinței, Anamaria Prodan a ținut să-și delecteze fanii de pe Instagram, acolo unde are aproape 960 de mii de urmăritori, cu o postare incitantă direct din cadă. La această fotografie, fosta parteneră a lui Reghecampf a adăugat și un citat motivațional.

„Speranța pe care o porți poate fi lumina în furtuna altcuiva”, a fost mesajul postat de Anamaria Prodan pe contul oficial de Instagram.

Anamaria Prodan, avertisment pentru Dennis Man și Ianis Stoica

„Dennis Man are contracte, e sub contract, iar ca situația lui mai sunt încă trei. La fel, au rupt liderul și au fost followerși, trebuie să plătească și ei, încep procesele și cu ceilalți. Bineînțeles că mă refer la Ianis Stoica, acolo e și mai mare dezamăgirea pentru că acolo am inventat pe cineva care nu exista, un copil. L-am luat văzându-l super talentat și am făcut ca toate ziarele din Europa să scrie despre el.

M-am dus la Gigi Becali și i-am spus: 'Dacă la 14 ani acest copil este lăsat și îl bagi în meciul de Cupă va da și gol și o să intri și tu, și echipa și Ianis în istorie'. Așa a fost. Nu e un pericol, e o urmare a unui gest necugetat. Așa trebuie să fie, e un exemplu, eu sunt deschizător de drumuri. Contractul trebuie, așa cum l-ai semnat, dus până la capăt. Dacă nu îl duci până la capăt și reziliezi, că așa vrei tu, să te duci cu altcineva, înseamnă că îți permiți să plătești doi agenți”, a spus Anamaria Prodan la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.