Amenda halucinanta pentru biciclistul care a infuriat planeta! Cat trebuie sa plateasca dupa ce a dat jos un copil pentru a-si face loc

Biciclistul din Belgia care a scandalizat planeta cu gestul sau a scapat ieftin!

Intamplarea s-a petrecut in urma cu doua luni, intr-un parc natural, Baraque Michel. Din imaginile inregistrate se poate observa o mama care se deplaseaza impreuna cu doi copii, in timp ce o alta persoana se ocupa cu imortalizarea momentului.

La scurt timp, din spate a aparut un biciclist, care a incercat sa treaca si vazand ca nu are loc de fetita cuplului, a impins-o usor cu ghidonul biciclete. Copilul s-a dezechilibrat si a cazut.

Intreg momentul a fost surprins pe camera, iar la inceputul lui martie autoritatile din Verviers l-au gasit pe barbat vinovat si l-au pus sa plateasca ca despagubire familiei suma incredibila de un euro! Motivul justitiei a fost ca barbatul a primit extrem de multe reactii negative din online, adaugand ca a petrecut si o perioada inchis in momentul arestarii sale.

Barbatul a argumentat ca nu a lovit-o intentionat pe fetita, ci s-a dezechilibrat in momentul in care a trecut pe langa ea si in incercarea de a mentine controlul bicicletei, a atins-o pe cea mica.