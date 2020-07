"Am implinit 29 de ani azi! Asta inseamna?" Intrebarea care o macina de ziua ei! Sta 'GOALA PUSCA' la plaja si a cerut ajutorul fanilor

Riley Reid a implinit 29 de ani si a postat cateva poza pentru fanii ei de pe Instagram.

Riley Reid si-a obisnuit deja fanii cu postarile in care apare fara haine, iar la cea de a 29-a aniversare le-a oferit o noua surpriza.

Starul din filmele pentru adulti are o nedumerire in ziua in care a mai adaugat un an la varsta ei si a cerut ajutorul fanilor:

"Am implinit 29 de ani azi! Asta inseamna ca sunt o milf?", si-a intrebat Riley fanii de pe Instagram.

Tanara are peste 3 milioane de urmaritori pe pagina personala de Instagram, iar postarea de ziua ei a strans 780.000 de aprecieri.