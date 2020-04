"Am fost parasita in carantina!" Tocmai a ramas Lana Rhoades, cea mai cautata actrita de pe Pornhub, fara iubit in plina pandemie? MILIOANE de barbati vor sa-i tina de urat :)

Lana, devenita influencer dupa ce a renuntat la productiile pentru adulti, a plecat din casa logodnicului ei si i-a facut pe barbatii care viseaza la ea sa spere. :)

Rhoades a postat pe Twitter un mesaj preluat atat de presa, cat si de mai multi vloggeri in comentariile lor.

"Nimic nu se compara cu statul in casa doar impreuna cu sentimentele tale dupa ce ai fost parasit chiar in timpul carantinei", e mesajul publicat de Rhoades pe net.

Pauza de relatie n-a tinut prea mult. Intr-un vlog facut de Mike, iubitul sau, cei doi au confirmat ca sunt din nou impreuna.

"Da, suntem impreuna. Ne-am certat acum cateva zile, ea a plecat acasa si primul lucru pe care l-a facut a fost sa posteze pe Twitter. A fost preluata de o multime de influenceri si de ziare, asa a aparut zvonul asta. Asa am ajuns sa ne despartim pentru o perioada foarte scurta de timp. Daca ne-am fi dat mai mult timp, nu s-ar fi ajuns la asta. Bine ca a trecut", a dezvaluit Mike in vlogul sau, The Night Shift.

