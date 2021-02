"Am facut trei atacuri cerebrale si un infarct!" Dezvaluiri cutremuratoare ale uneia dintre cele mai iubite cantarete din lume! Momentele despre care nu a spus nimic pana acum

Demi Lovato (28 ani) a facut o serie de dezvaluiri cutremuratoare.

Devenita cunoscuta pentru rolurile sale din diferite publicatii Disney, Demi Lovato a fost in atentia reflectoarelor inca de la o varsta frageda, motiv pentru care s-a confruntat cu depresia.

Tanara cantareata a fost si dependenta de droguri si alcool, iar in 2018 a fost la un pas de moarte dupa o supradoza, medicii salvand-o in ultimul moment. Demi va lansa un documentar despre viata ei, in care va face o serie de dezvaluiri socante.

Intr-un trailer, Demi vorbeste despre clipele teribile prin care a trecut in 2018. Documentarul se va numi: "Demi Lovato: Dancing With The Devil", in traducere 'Demi Lovato: Dansand cu Diavolul'.

"Am avut atat de multe de spus in ultimii doi ani, am vrut sa spun tot ce s-a intamplat. De fiecare data cand iti reprimi o parte din tine, ti se revarsa.

Am trecut o linie pe care nu o trecusem inainte...am cedat. Am suferit trei atacuri cerebrale. Am facut infarct. Doctorii au spus ca mai am intre 5 si 10 minute de trait", a spus Demi in trailer.

In documentarul care va fi impartit in patru parti, vor aparea si nume importante din industria muzicala precum Elton John sau Christina Aguilera. De asemenea, in cadrul filmului vor fi detaliate si consumul cantaretei de heroina si opioide.