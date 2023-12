Ca parte a acestei campanii, pe internet a fost distribuit un videoclip în care președintele țării, Kasim-Jomart Tokayev, lovește ușor un balon de fotbal pe un teren de futsal.

O analiză atentă a videoclipului de către internauți a relevat faptul că acesta a fost editat. Președintele a lovit un balon, dar în plasă s-a oprit un balon cu totul diferit.

În acest fel, un material video ce ar fi trebuit să promoveze fotbalul în Kazahstan i-a făcut pe mulți să ridice semne de întrebare cu privire la abilitățile fotbalistice ale președintelui, dar și cu privire la strategiile folosite în campania de promovare a candidaturii Kazahstanului pentru a găzdui un eveniment atât de prestigios precum Cupa Mondială.

President of Kazakhstan Tokayev scored a truly fantastic goal. And the most fantastic thing is that he hit one ball, but in the goal there was a ball that looked different. pic.twitter.com/g3ssVphRki