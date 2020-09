Alerta pe insulele milionarilor! ISIS a luat cu asalt paradisul in care marile celebritati isi fac vacantele! Au dat foc hotelurilor de lux si impun legea islamica

Insurgenti care apartin statului islamic au devastat insule de lux din coasta Mozambicului, loc in care celebritatile de top isi petrec vacantele. Hotelurile de lux, natura si casele au fost incendiate si transformate in cenusa.

Militantii ISIS au cerut localnicilor sa abandoneze insulele Vamizi si Mecungo, acolo unde celebritati precum Daniel Craig, Cristiano Ronaldo sau Bono merg in vacanta.

Islamist #Insurgency in #CaboDelgado. Vamizi luxurious lodge reduced to ashes as a result of recent attack in #Palma. #NelsonMandela; @Cristiano among those who enjoyed the hospitality of this place in recent years. #Greed is burning down #Mozambique! Where is @SADC_News ? pic.twitter.com/WtsDIiOmYe