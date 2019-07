Adil Rami o da in JUDECATA pe Pamela Anderson! Prima reactie dupa ce a fost acuzat de violenta domestica: "A mers prea departe!" 

Relatia de doi ani dintre Adil Rami si Pamela Anderson se incheie la tribunal!

Pamela Anderson a anuntat ca incheie relatia cu Adil Rami deoarece campionul mondial o abuza fizic si o insela cu fosta prietena. Fotbalistul lui Marseille nu a avut nicio reactie, insa acum a decis sa posteze un mesaj pentru fanii sai in care neaga acuzatiile de violenta si anunta ca o va da in judecata pe faimoasa actrita.



Adil Rami: Sunt in stare de soc!

"Nu am de ales, imi pare rau. Am tacut pentru ca sunt in stare de soc si mi-e greu sa vorbesc fara ca fiecare cuvant sa fie interpretat. Dar am deja prea multe pe suflet. O sa fiu simplu si clar pentru ca am mai spus ca nu voi da niciun detaliu din viata mea cu Pamela. Vreau doar sa va spun ca acuzatiile de violenta sunt complet false si nu pot sa trec peste asta. Sunt halucinante. Cei care ma cunosc stiu care sunt valorile mele. Ei stiu ca e imposibil si chiar nu pot sa lovesc o femeie. Si Pamela stie devodamentul meu pentru cauza violentei impotriva femeilor, e foarte important pentru mine. Respect prea mult femeile si e dezgustator sa ma acuzi de asa ceva. Respect decizia ei, ma intristeaza, dar o respect. Faptul ca m-a mintit ca sa-si mentina o relatie buna cu fostul si cu copiii ei e una, dar sa ma acuzi de violenta ca sa ma ranesti deja e prea mult si nu e corect. Nu o sa las aceste acuzatii despre mine si familia mea fara raspuns. E prea serios. Am spus ce aveam de spus din inima. Voi lasa profesionistii sa rezolve acest caz acum", a scris Rami pe Instagram.

Pamela Anderson a incheiat relatia cu Rami dupa ce a primit un email din partea fostei iubite a fotbalistului, care a dezvaluit ca ea si jucatorul au in continuare o relatie in paralel. Rami are doi copii cu fosta iubita.