Adevărul din spatele clipului cu Jean-Claude Van Damme dansând pe manele

Un clip video în care Jean-Claude Van Damme apare dansând pe manele într-o mașină, în timp ce merge prin București a devenit viral în mediul online.

După ce au văzut imaginile, internauții s-au grăbit să afirme că marele actor de la Hollywood era băut sau chiar drogat, însă persoana care i-a fost șofer lui Van Damme a făcut lumină în acest caz.

Bărbatul care l-a filmat pe actor a făcut un live pe rețelele de socializare în care a afirmat că Jean-Claude Van Damme s-a distrat de minune și că nu consumase nimic interzis.

„Nu era knock-out de beat, nu era nici «tras». Am fost în București, fraților. Am profitat de ocazie. Până la urmă n-a fost nici beat, în halul ăla. Ne-am întâlnit în seara respectivă, ne-am împrietenit, am hotărât să ieșim în oraș. Am ieșit în oraș, după cum ați văzut. N-a fost obligat, n-a fost forțat. Nici nu cred că poate să-l forțeze cineva. A fost un respect reciproc. Ne-am simțit bine, am băut, am mâncat, ne-am distrat. La urma urmei, l-am lăsat pe om la cazare și mi-am văzut de drum. Ne-am distrat de la ora 20.00 până la 09.00 dimineața, 10.00 chiar. După cum ați văzut, n-a fost cu bodyguarzi după el, n-a fost cu lume după el, gândiți și voi logic”, a spus bărbatul.

