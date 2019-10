Actrita care s-a lasat de filme XXX ca sa intre in Bellator! FABULOS! Cate secunde a rezistat in ring. VIDEO

Din articol VEZI MAI MULTE IMAGINI IN GALERIA FOTO

Rebecca Bryggman, pe numele de scena Orion Starr, s-a apucat de MMA, insa debutul a fost catastrofal.

Orion Starr si-a facut un nume in industria filmelor pentru adulti, insa visul ei a fost sa intre in MMA. A ajuns chiar in Bellator, una din marile promotii mondiale, dar debutul a fost unul de cosmar. A fost facuta TKO de Elise Reed, tot o debutanta, dupa doar 20 de secunde!

The highest-ranked woman in Virginia Military Institute history, Elise Reed (1-0), makes a successful pro debut, overwhelming adult film actress Rebecca Bryggman (AKA Orion Starr) en route to a first-round TKO! #Bellator231 pic.twitter.com/9NNmulw0n3 — Kyle Johnson (@VonPreux) October 25, 2019

