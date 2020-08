Aceasta mireasa s-a pozat in Beirut inaintea exploziei GIGANTICE care a socat lumea! Ce urmeaza la o secunda dupa ce a fost facuta aceasta poza

Cea mai frumoasa zi din viata unei femei s-a transformat intr-un adevarat cosmar.

Israa Seblani (29 ani) s-a maritat chiar in ziua exploziei gigantice din Beirut. Tanara mireasa a mers in centrul orasului pentru a se poza, insa nu se astepta niciodata la ce avea sa urmeze.

Fata apare pe filmarea de la nunta zambind cu gura pana la urechi, insa cateva secunde mai tarziu, totul a luat o turnura neasteptata. S-a auzit explozia care a declansat o unda de soc asupra intregului oras.

Video of bride on wedding day in Beirut captures moment massive warehouse explosion ripped through the city pic.twitter.com/ZsH20S4TGt — Reuters (@Reuters) August 5, 2020

Fata a vorbit a doua zi pentru The Guardian alaturi de sotul sau, Ahmad Subeih si au povestit cum au trait scena terifianta.

"M-am pregatit pentru ziua cea mare de doua saptamani, eram atat de fericita, ca toate fetele in ziua nuntii. Ceea ce s-a intamplat in timpul exploziei...nu poate fi explicat. Am fost socata, ma intrebam ce s-a intamplat, daca o sa mor. Cum o sa mor?", a spus femeia.