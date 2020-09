A renuntat la filmele pentru adulti, dar iubitul o tine in puf! Vacanta de 50 000 de dolari pentru cea mai populara actrita 

Lana Rhoades (24 ani) a devenit cunoscuta dupa aparitia in industria filmelor pentru adulti.

Tanara actrita a devenit rapid cea mai populara si a castigat numeroase premii, iar in urma cu doi ani a ales sa iasa din industria filmelor pentru adulti.

Din iarna formeaza o relatie cu celebrul vlogger Mike Maljak, alaturi de care apare constant in clipurile pe care barbatul le posteaza pe YouTube. In cel mai recent dintre ele, Mike i-a facut cadou Lanei o vacanta in Mexic in valoare de 50 000 de dolari.

Cei doi au documentat toata vacanta si au impartasit cu cei 2.04 milioane de abonati ai vloggerului toata experienta.