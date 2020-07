A platit o suma COLOSALA sa arate ca Barbie, iar acum si-a dat demisia! E 'prea sexy' pentru munca 

Barbara Luna Sipos (22 ani) este obsedata de papusa Barbie, astfel ca s-a transformat in ea.

Tanara din Ungaria a platit 135 000 de lire pe operatiile estetice pentru a arata ca papusa de care este obsedata inca din copilarie.

Tanara a dezvaluit ca intotdeauna si-a dorit sa arate ca o 'papusa vie', astfel ca fostul sot a cheltuit o avere pentru ca Barbara sa isi indeplineasca visul. Dupa 10 operatii, tanara este multumita de aspectul sau si a recunoscut ca a trebuit sa isi dea demisia din postul de receptionera.

"Am realizat ca nu este pentru mine o astfel de munca, traiesc intr-o societate in care femeile foarte atractive nu au multe optiuni de a-si pastra locul de munca sau de a avansa in pozitie fara sa ofere sex", a spus Barbara conform The Sun.

Barbara nu se opreste aici, are programate inca trei interventii: o rinoplastie, o operatie de extirpare a coastelor si injectii in posterior.