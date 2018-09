A nascut o fetita si a dat lovitura: "Elena Udrea nu va fi adusa niciodata in Romania" Anuntul facut azi

Autoritatile romane nu mai au nicio sansa sa o aduca pe Elena Udrea, dupa ce aceasta a nascut, sustine avocatul acesteia.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Elena Udrea a nascut recent o fetita in Costa Rica, tara care Romania nu are acord de extradare.



Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute. Ea a fugit insa din tara cu 6 luni inainte ca judecatorii sa dea verdictul definitiv.

Situatia s-a complicat si mai tare dupa ce Elena Udea a nascut un copil ce va primi cetatenie costaricana. Avocatul ei explica situatia in momentul de fata:



"Solicitarea trebuie analizata de o instanta de acolo, care va stabili daca o extradeaza sau nu. Apoi, ea a solicitat azil politic, un dosar care se afla in lucru. Dar ca sa-i fie acceptat, Elena Udrea trebuie sa aduca dovezi ca a fost persecutata politic, de exemplu: filmari cu ea in catuse la DNA, inregistrari din emisiuni, poze, martori etc.

E suficient sa scape si daca fapta de care este acuzata sa nu fie incriminata in ambele state. Si sa nu uitam ca a nascut si ca fetita ei este cetatean costarican. Dupa parerea mea, nu va fi trimisa niciodata in Romania", a declarat avocatul Adrian Cuculis, pentru Click.