A inceput RAZBOIUL pentru succesiune! Maradona junior a apasat primul pe TRAGACI. Miscarea care va declansa FURTUNA

Diego Maradona junior, fiul legendarului fotbalist, va pleca din Italia in Argentina pentru a clarifica problema succesiunii.

Exista in continuare un mare mister legat atat de numarul de mostenitori ai lui Maradona cat si de averea fostului mare jucator, decedat in noiembrie la varsta de 60 de ani. "Cea mai frumoasa mostenire a lui Maradona? Bucuria pe care a dat-o lumii", a declarat recent Sebastian Baglietto, cel desemnat sa administreze succesiunea lui Diego. De asemenea, unul dintre avocatii lui Maradona sustine ca in testament n-ar fi trecute decat trei masini, lucruri care l-au infuriat pe unul dintre copiii celebrului argentinian.

Este vorba chiar despre Diego Maradona junior (34 de ani), care traieste in Italia si care n-a putut sa participe la inmormantarea tatalui din cauza faptului ca era in spital, internat cu coronavirus. Recuperat din punct de vedere medical, Diego junior e cu bagajul facut si asteapta permisiunea de a decola spre Buenos Aires pentru a face lumina cu privire la averea parintelui sau. "Nu pot sa cred ca a lasat doar trei masini. Exista multe lucruri intunecate aici, vreau sa ma lamuresc. Tatal meu ne spunea mereu ca va lasa totul copiilor. Vorbesc cu un avocat de 5 ori pe zi despre asta", a declarat Maradona junior.